Migranti, Piantedosi alla Festa del Foglio: Per i centri in Albania si parte la settimana prossima

“Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. Non ci saranno tagli di nastri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa de il Foglio. “I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. Non c’è filo spinato, c’è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni”, ha aggiunto.