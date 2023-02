ROMA (ITALPRESS) – “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del rapporto Anci sulle polizie locali, rispondendo a una domanda sul naufragio di migranti in Calabria.

“Sul problema degli scafisti ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

