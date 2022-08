Migranti, pugno duro di De Luca: Nessuno sbarco né a Salerno né a Napoli

“Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto di Salerno né di Napoli, chiariamolo bene da subito. Mi dicono che non ci sono in previsione altri sbarchi, ma chiariamo che non li accetteremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ventiquattro ore dopo la vicenda della nave Ocean Viking arrivata ieri a Salerno con a bordo 387 migranti di cui una cinquantina positivi al Covid. Il governatore campano aveva chiesto di sospendere lo sbarco e avviare controlli sanitari tenendo a bordo i migranti, ma il suo appello non è stato raccolto dalle autorità.