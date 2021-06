Migranti: Rosato, ‘importante solidarietà senza strumentalizzazioni’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Ci sono immagini che, anche se non vorremmo, purtroppo ricorrono nella storia ogni giorno. Sono le immagini di tutte quelle persone, donne e madri, figli, uomini e padri che sono costretti a lasciare il proprio paese in ragione di conflitti, persecuzioni, calamità e carestie. E se il diritto internazionale prevede per loro il diritto alla protezione, il principio di solidarietà ci impone che questo diritto venga reso effettivo. Perché no, purtroppo non è lo è sempre”. Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (IV).