Migranti: Rotondi, ‘giusto che ministri difendano Lamorgese, Molteni si dimetta’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Stupisce che il sottosegretario all’Interno Molteni si stupisca della difesa di Gelmini e Carfagna a fronte degli attacchi leghisti al ministro Lamorgese. Non è anomalo che due colleghi di Governo difendano il ministro, è anomalo che ad attaccarlo sia il suo sottosegretario Molteni. A proposito: viste le sue opinioni sul ministro, perche Molteni non si dimette?” Lo afferma Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, dopo che il sottosegretario all’Interno e deputato della Lega, Nicola Molteni, riferendosi alle ministre di Fi, ha affermato che “non vogliamo un centrodestra che parla come Enrico Letta”.