Migranti, Salvini: Ius Italiae? La cittadinanza va bene così com’è

Pontida (Bg), 5 ott. (askanews) – “La cittadinanza va bene così com’è, siamo il Paese che diamo più cittadinanze in Europa. Semmai noi presenteremo un ddl per togliere la cittadinanza a chi commette reati. Ma non è l’emergenza degli italiani. Non sono d’accordo con chi vuole allargare la cittadinanza, non sono d’accordo con la Schlein, ma lo dico con rispetto sia di chi è all’opposizione sia degli alleati”. Lo ha detto il segretario dela Lega e vice premier Matteo Salvini, commentando la proposta di Forza Italia sulla cittadinanza.