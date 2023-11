Migranti, Schlein: dal governo inversione a U su accordo Albania

Roma, 21 nov. (askanews) – “Va bene che il governo con un’inversione a U ci abbia dato ragione. Ancora una volta il governo va a sbattere il muso contro la Costituzione”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein commentando alla Camera la decisione del governo di sottoporre a ratifica parlamentare l’accordo con l’Albania sull’immigrazione.

Aggiunge Schlein: “Triste che dobbiamo sempre ricordargli noi che cosa dice (la Carta, ndr). Avevamo detto dal primo giorno che non c’era nessun accordo fino alla ratifica dentro al Parlamento come previsto per ogni accordo internazionale in Costituzione”.