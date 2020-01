Migranti soccorsi da Ocean Viking sbarcati a Taranto

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) – Sono sbarcati oggi al porto di Taranto i . Tra i sopravvissuti, scrive su Twitter Medici senza frontiere, “ci sono Aeden e sua madre Brakhado. Lui ha 11 mesi ed è nato in un centro di detenzione in #Libia. Lei, durante i tre anni trascorsi in Libia, è stata imprigionata più volte e picchiata”.

“Questo gennaio – twitta Sos Mediterranee – ci ha dimostrato che la situazione nel #Mediterraneo continua ad essere un’emergenza. C’è necessità di forze #SAR e di solidarietà agli Stati #UE costieri”.