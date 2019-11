Migranti, studio Idos: oltre 5milioni gli stranieri residenti

I cittadini stranieri residenti in Italia sono 5.255.503, pari all’ 8,7% della popolazione italiana, con un aumento del 6,8% dal 2013 al 2018. Sono i dati del Dossier statistico immigrazione 2019 del Centro studi e ricerche Idos, illustrati a Napoli, in occasione dell’incontro “Immigrazione, è ora di voltare pagina”, organizzato a Napoli dal Gruppo dell’alleanza progressista Socialisti e democratici al Parlamento europeo. I nati stranieri nel 2018 sono stati 65.444 e rappresentano il 14,9% dei nuovi nati in Italia. Gli studenti stranieri nelle scuole italiane sono oltre 841 mila. La distribuzione degli stranieri sul territorio nazionale risulta, in base al Dossier, disomogeneo: il 57,5% risiede nell’Italia settentrionale, il 25,4% al Centro, il 17,1% nel Mezzogiorno. La metà dei residenti immigrati è di origine europea pari al 50,2%, poco più di un quinto africana paro al 21,7% e asiatica 20,8%. Il 7,2% è di origine americana. La nazionalità più rappresentata è quella rumena con oltre 1,2 milioni di persone, seguita da quella albanese 8,4% e marocchina 8%. Quarta quella cinese 5,7%, quinta quella ucraina al 4,6%. Le richieste di protezione internazionale ammontano a 59.950, il 32,2% delle quali è accolto. Sul fronte dei nuovi permessi di soggiorno rilasciati nel 2018, il 52,4% ha come motivo la famiglia, il 41,6% la silo e altri motivi umanitari, il 6% il lavoro. Gli occupati stranieri sono 2.455.000, il 65,9% nei servizi, il 27,7% nell’industria, il 6,4% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Gli occupati stranieri incidono per il 17,9% sul totale degli occupati nel di coltura, per l’11,2% dell’industria, per il 9,9% nei servizi.