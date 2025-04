Migranti: vertice Med5 a Palazzo Reale di Napoli su Patto Asilo e lotta ai trafficanti

Al via, nel Palazzo reale di Napoli , la riunione dei ministeri dell’Interno dei Paesi Med5 – Italia, Cipro, Malta, Grecia, Spagna -, presieduta dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi. Sono presenti Fernando Grande-Marlaska Gomez, ministro dell’Interno spagnolo, Byron Camilleti, ministro dell’Interno, della Sicurezza nazionale e delle Forze dell’ordine di Malta, Makis Voridis, ministro della Migrazione e dell’Asilo greco, e Nicholas Ioannides, viceministro della Migrazione e della Protezione internazionale di Cipro. Partecipano anche il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner e il direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens. Piantedosi ha accolto i suoi omologhi dei Paesi Med 5, il commissario Ue e il direttore esecutivo di Frontex sullo scalone di Palazzo reale. Dopo la foto di famiglia, hanno preso il via i lavori. Il programma prevede una prima sessione che si concentrerà sull’attuazione e l’implementazione del patto Migrazione e Asilo e sul rafforzamento delle iniziative relative alla dimensione esterna della Ue. A seguire, la seconda sessione sarà dedicata alla proposta di modifica in corso del regolamento europeo sui rimpatri e alle politiche dei rimpatri volontari assistiti. Resta al centro della discussione la lotta ai trafficanti di esseri umani “che continua a essere una priorità dei Paesi del Med5”, riporta una nota stampa. I cinque ministri dell’Interno terranno una conferenza stampa conclusiva oggi, alle 12:30, nell’Ambulacro del Palazzo Reale.