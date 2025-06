Migranti,Fdi in “missione sicurezza” a Lampedusa: ‘ha cambiato volto grazie a Meloni’

Roma, 9 giu. (askanews) – “Lampedusa ha cambiato volto grazie al governo Meloni”. È il messaggio che la delegazione di Fdi oggi in missione sull’isola consegna in una diretta facebook a fine giornata. “Mentre altri pensano a battaglie ideologiche, magari facendo spendere decine di milioni di euro agli italiani per nulla, abbiamo dimostrato che Fdi e il governo si occupano di risolvere tanti problemi agendo con concretezza e serietà”, afferma il presidente dei deputati Galeazzo Bignami che spiega il senso della missione: “Siamo venuti qui per verificare lo stato di questa isola bellissima spesso erroneamente relegata al tema dell’immigrazione, tema su cui abbiamo potuto registrare importanti miglioramenti”.

“Una delegazione di Fdi – ha ricordato il capogruppo Fdi al Senato Lucio Malan – era venuta qui due anni fa rilevando problematiche molto gravi: adesso dopo due anni la situazione è cambiata molto positivamente. La popolazione di Lampedusa non subisce le conseguenze di quello che avveniva due anni fa. Nell’hotspot ci sono poche persone, trattate e accolte con dignità, perché il numero è fortemente diminuito in questi anni. Abbiamo rilevato lo straordinario lavoro fatto dal sindaco, dalla popolazione locale e l’incredibile spirito di sacrificio della guardia costiera che lavora per salvare queste persone, per fare tutto il possibile ben al di là del loro stretto dovere. La situazione continua a necessitare di sostegno ma c’è stato un cambiamento forte e positivo rispetto a due anni fa”.

Nella delegazione anche i deputati Giovanni Donzelli, Sara Kelany, Augusta Montaruli, Francesco Filini: “La situazione – osserva Kelany – è nettamente migliorata. Due anni fa avevamo registrato condizioni di disagio. Con poderosi stanziamenti il governo meloni ha cambiato la situazione. C’è molto altro da fare ma non c’è più emergenza. Le caratteristiche dell’isola impongono si resti in allerta ma grazie al governo Meloni Lampedusa ha cambiato volto”.

In missione a Lampedusa anche Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fdi e sorella della premier: “Oggi – commenta – è una bella giornata. Lampedusa è una bellissima isola che era stata abbandonata, al collasso e nella disperazione. Oggi è tornata a sperare anche se c’è molto da fare. Il sindaco ci ha chiesto un impegno maggiore, siamo al suo fianco come cerchiamo di fare con tutti i sindaci. Le politiche del governo Meloni in tema di immigrazione stanno dando ottimi frutti: abbiamo difeso i confini e fatto la guerra ai trafficanti di esseri umani, siamo al fianco dei cittadini per la legalità, vogliamo restituire questi bellissimi posti ai cittadini italiani”.

Soddisfatto anche il sindaco Filippo Mannino: “Avevamo chiesto interventi strutturali per porre fine all’emergenza. Abbiamo dibostrato che il fenomeno dell’immigrazione si può gestire. Lampedusa è un’isola sicura, è terra di approdo ma anche di bellezze naturalistiche, di cultura, di mare, ha tanto da dare non solo agli italiani ma anche agli stranieri”.