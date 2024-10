Migranti,Piantedosi:modello Albania guardato con attenzione in Ue

Roma, 4 ott. (askanews) – “Il modello adottato in Albania per i centri per migranti è destinato a non rimanere isolato ed e’ guardato con grande attenzione in Europa”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa al termine del G7 isul tema delle politiche migratorie.

“Già 15 Paesi hanno sottoscritto una richiesta formale alla Commissione europea di guardare con attenzione a questo modello – ha aggiunto il titolare del Viminale – come possibilità di estensione anche in altre iniziative che possono essere adottate da altri paesi o messi sotto l’egida dell’Unione Europea”.