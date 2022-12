Mihajlovic, Spalletti in lacrime davanti al feretro: Sinisa, un uomo vero, ci sentivamo spesso

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha visitato la camera ardente per Sinisa Mihajlovic in Campidoglio, a Roma. L’allenatore, entrando nella Sala della Protomoteca dopo aver evitato i giornalisti, visibilmente commosso ha salutato il feretro di Mihajlovic e i suoi familiari e si è seduto alle loro spalle. “Il calcio ha perso una persona di valore, e’ sempre stato carinissimo con me- ha detto a un giornalista dell’Agi -. Ci siamo sentiti spesso negli ultimi tempi, quando allenava il Bologna e aveva bisogno di un collaboratore mi aveva chiesto informazioni su uno che io conoscevo: abbiamo approfondito lì la nostra stima e la nostra amicizia”. “Nella vita Sinisa era uomo vero – ha continuato -, come lo vedevi nel mondo del calcio, non aveva bisogno di nascondersi: ti faceva subito capire: Hai a che fare con me quindi, se vuoi iniziare, iniziamo. Una persona di grande valore”.