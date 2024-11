Mika è pronto a tornare in Italia con 3 nuovi appuntamenti estivi

Milano, 21 nov. (askanews) – Dopo lo straordinario concerto al Lucca Summer Festival, la scorsa estate, Mika è pronto a tornare nel nostro paese con tre nuovi appuntamenti estivi.

Tre nuove occasioni per vivere la musica di Mika nella magia e nell’intimità della dimensione dei festival che l’artista, conosciuto per il suo carisma travolgente, il suo talento eclettico e la capacità di unire melodie pop a sonorità intense e coinvolgenti, predilige per creare un legame diretto e autentico con il pubblico

La popstar, infatti, si esibirà il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia nel prestigioso Umbria Jazz Festival, il 20 luglio nella magica cornice dei Laghi di Fusine a Tarvisio al No Borders Music Festival e, infine, il 22 luglio nel suggestivo contesto del Castello Carrarese dell’Este Music Festival (Padova). Mika è il primo artista annunciato della trentesima edizione del No Borders Music Festival.

“L’Italia per me è una seconda casa, un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale. – ha dichiarato Mika – Non vedo l’ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in tre location meravigliose. Sarà un’estate indimenticabile!”

Con 5 album in studio e una lunga lista di singoli di successo internazionale, tra cui ‘Grace Kelly’, ‘Relax, Take It Easy’, ‘We Are Golden’, ‘Popular Song’, ‘Stardust’, ‘Elle me dit’ e ‘Underwater’, Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr, si è affermato come uno dei cantautori più originali di questa generazione, costruendo un mondo gioioso e tecnicamente colorato di pop alternativo.