Milan, Allegri ha firmato: è il nuovo allenatore

(Adnkronos) –

Massimiliano Allegri nuovo allenatore rossonero. L’accordo oggi, giovedì 29 maggio, con il club per cui avrebbe posto la firma sul contratto di due anni con opzione per il terzo che dovrebbe consentirgli di guadagnare circa 5.5 milioni di euro a stagione. Manca soltanto l’annuncio ufficiale del Milan.

Il Milan, intanto, ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore portoghese Sérgio Conceição, comunicando che “non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva”. “Il club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi” si legge in una nota. “La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50esimo trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”.