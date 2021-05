(Adnkronos) – Il Milan non va oltre un pareggio a reti inviolate con il Cagliari, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione alla Champions League. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d’Europa.