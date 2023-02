Milan, ecco quanto manca al rientro di Mike Maignan

Si avvicina a grandi passi il rientro in campo di Mike Maignan. L’ultima partita in rossonero risale al 18 settembre contro il Napoli, da allora una serie di infortuni muscolari che prima gli hanno fatto saltere il Mondiale, poi lo hanno tenuto out nel momento decisivo della stagione rossonera. Pioli e i tifosi del Milan non vedono l’ora di rivederlo in azione, ma con loro anche i tanti fantallenatori che non l’hanno svincolato e che vogliono puntare su di lui nelle ultime giornate di campionato. Sensazioni sempre più positive: dopo aver lavorato ieri in gruppo, Maignan proverà a giocare dal 1′ in Milan-Atalanta, una sfida fondamentale in ottica Champions in programma domenica sera a San Siro. Davanti a lui altri quattro giorni di allenamento, poi la decisione finale. L’obiettivo di esserci a Londra col Tottenham l’8 marzo a questo punto è decisamente fattibile, ma l’intenzione è di riprendersi il posto anche contro Atalanta e Fiorentina, le due partite che precedono il ritorno degli ottavi di Champions. Dopo il successo di Monza, Pioli aveva rimandato la sentenza: «Spero che nella prossima settimana Mike possa fare qualcosa con la squadra». Le prossime sedute saranno decisive per capire se il rientro diventerà realtà già domenica: i carichi del programma di recupero aumentano progressivamente, si lavora al recupero della forza esplosiva. Sempre con la massima prudenza: nessuno vuole forzare né correre rischi inutili. Se Maignan non dovesse farcela, tutto sarebbe rimandato a Fiorentina-Milan del 4 marzo. Ovviamente, visto che parliamo di un calciatore che non gioca una partita ufficiale da 5 mesi, bisogna attendere ancora per capire se ce la farà in questo week-end. Ma la sensazione è che questa volta possa essere davvero quella buona. Le notizie sono di Fantacalcio.it per Adnkronos.