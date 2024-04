Milan-Lecce 3-0, segnano Pulisic, Giroud e Leao

Roma, 6 apr. (askanews) – Quinta vittoria di fila in campionato della squadra di Pioli, che allunga al 2° posto a +9 sulla Juventus (impegnata domenica con la Fiorentina). In avvio Gonzalez sfiora il gol, lo trova da trequartista Pulisic con un gran sinistro. Raddoppia di testa Giroud su corner di Adli. Traversa di Gonzalez, rosso diretto a Krstovic per l’entrata su Chukwueze. Nella ripresa tris di Leao, traversa anche per Theo. Giovedì il Milan ospita la Roma nell’andata dei quarti di Europa League.