Milan, Pioli e il futuro di Ibrahimovic – Video

(Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic “ha ancora tanto da dare”. Stefano Pioli, allenatore del Milan campione d’Italia, a Che tempo che fa risponde così alle domande di Fabio Fazio sul 40enne centravanti svedese. Dopo la conquista dello scudetto, Ibra si è operato al ginocchio e va incontro ad uno stop di 7-8 mesi. “Zlatan sta meglio dopo l’operazione, non vedeva l’ora di farla perché come ha detto ha sofferto tanto in questi mesi. È la persona più simpatica e intelligente che ho conosciuto nel mondo del calcio. Ha fatto questa operazione proprio per provare a continuare a giocare, speriamo che tutto vada per il meglio. Credo che abbia ancora tanto da dare”, dice l’allenatore rossonero.