Milan-Torino 1-0, gol di Giroud e rossoneri tornano a vincere

(Adnkronos) – Il Milan batte 1-0 il Torino nell’anticipo della 22esima giornata della Serie A, esce dalla crisi e torna al successo dopo un digiuno di 5 gare, riprendendo la corsa verso un piazzamento in Champions League. I rossoneri salgono a 41 punti, mentre i granata rimangono a quota 30. La sfida viene decisa dal gol di Giroud, a segno al 62′ con uno splendido colpo di testa. La rete del centravanti francese spezza l’equilibrio nel match che il Torino interpreta meglio dei campioni d’Italia nel primo tempo. Il Milan non punge nella prima frazione, gli ospiti sembrano più pericolosi. La partita si stappa nella ripresa, con occasioni per entrambe le squadre fino alla prodezza di Giroud. Il Toro carica alla ricerca del pareggio e lo sfiora con Karamoh. Il Milan ha almeno un paio di chance per il raddoppio ma le spreca, finisce 1-0.