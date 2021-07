Milano: aggrediti in zona Sarpi, si rifugiano feriti in condominio

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Due ragazzi di 23 e 27 anni, W.A. e C.S., entrambi di origine cinese, sono stati aggrediti ieri notte, poco prima delle tre in zona Paolo Sarpi. Feriti, si sono rifugiati in una corte condominiale di via Montello, da dove hanno chiamato soccorsi e polizia. I due ragazzi hanno raccontato di aver subito un’aggressione da parte di una decina di persone, sempre di origine cinese, fuori da un locale di via Bramante, e di essere stati colpiti con oggetti contundenti, senza nessun motivo apparente. Uno di loro, ferito alla testa e contuso al torace, è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli; l’altro, ferito al volto, è stato portato in ospedale in codice verde,