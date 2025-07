Milano, ai domiciliari ex assessore Tancredi e costruttore Catella

Milano, 31 lug. (askanews) – Sì agli arresti domiciliari per l’ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, e per l’immobiliarista Manfredi Catella, presidente di Coima. Lo ha deciso il Gip del capoluogo lombardo, Mattia Fiorentini, nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’imprenditore Andrea Bezziccheri di Bluestone, e i domiciliari per l’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marioni, per il suo vice Alessandro Scandurra e per l’ex manager Federico Pella.