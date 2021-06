Milano al lavoro per il ‘supersalone’ del design

(Adnkronos) – Per la prima volta tutto il mondo del design milanese insieme per prepararsi all’evento di settembre. Ieri, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, si è svolto in Triennale Milano un incontro che ha riunito le diverse realtà che parteciperanno alle giornate del design a settembre, avviando per la prima volta un importante dialogo tra il progetto del Salone del Mobile in Fiera e la programmazione in città. Obiettivo dell’incontro era di creare una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nella manifestazione e comunicare al mondo l’immagine di una Milano che torna a essere capitale mondiale del design.