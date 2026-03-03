Milano, al via la fase operativa di ‘SheLeads: Donne Protagoniste d’Impresa’

Roma, 3 mar. (askanews) – Al via a Milano la fase operativa di “SheLeads: Donne Protagoniste d’Impresa”, l’iniziativa promossa dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale e sostenuta da Visa Foundation per supportare la crescita dell’imprenditorialità femminile e lo sviluppo delle competenze digitali nel territorio metropolitano milanese, nell’ambito del più ampio impegno di Visa per contribuire alla legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Presentata oggi a Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano, il progetto segna il passaggio dal lancio nazionale all’attivazione concreta sul territorio, coinvolgendo istituzioni locali, partner dell’iniziativa e le future protagoniste dell’ecosistema imprenditoriale locale.

L’incontro, moderato dalla giornalista Irene Soave del Corriere della Sera, ha visto gli interventi di: Diana De Marchi, Consigliera delegata alle Politiche sociali, del lavoro e pari opportunità della Città Metropolitana di Milano; Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale; Valeria Pigozzo, Head of Milano Cortina Olympic and Paralympic Games Program, Visa; Martina Caironi, Legacy Specialist, Fondazione Milano Cortina 2026

“Ospitare SheLeads per Città Metropolitana di Milano significa dare continuità a un impegno concreto che l’Ente porta avanti da anni attraverso politiche attive del lavoro orientate a formazione, inclusione ed empowerment femminile. Strumenti come il Piano EMERGO, i percorsi del programma GOL e le misure di riqualificazione e aggiornamento delle competenze digitali, mettono al centro l’accompagnamento personalizzato e il sostegno all’occupabilità”, ha affermato Diana de Marchi. “In questo quadro, SheLeads si integra pienamente con le politiche pubbliche già attive, ampliando l’accesso delle donne a competenze strategiche e favorendo percorsi di autonomia professionale nei settori innovativi. Può diventare un vero moltiplicatore di impatto per il territorio, migliorando la qualità del lavoro femminile e sostenendo quel cambiamento culturale imprescindibile per uno sviluppo realmente equo e sostenibile della nostra area metropolitana”.

“SheLeads è pienamente in linea con la mission del Fondo per la Repubblica Digitale di promuovere le competenze digitali come leva di inclusione, autonomia e sviluppo per tutta la popolazione. per il rafforzamento dell’imprenditorialità femminile mediante percorsi di formazione digitale sul territorio milanese”, ha commentato Martina Lascialfari. “Il progetto – interamente sostenuto da Visa Foundation da cui l’Impresa sociale ha ricevuto un grant – mira al rafforzamento dell’imprenditoria femminile sul territorio milanese mediante la realizzazione di percorsi di formazione digitale e educazione finanziaria rivolte a donne imprenditrici o aspiranti tali. L’iniziativa si affianca alle altre azioni messe in campo dal Fondo aperte a tutto il territorio nazionale, tra cui il canale di cofinanziamento, strumento che promuove l’attivazione di collaborazioni strategiche tra organizzazioni filantropiche, enti privati e Terzo Settore per realizzare iniziative volte alla crescita di competenze digitali e allo sviluppo economico e sociale delle comunità. Ringraziamo Visa Foundation per averci coinvolto nella realizzazione del progetto e la Città Metropolitana di Milano per l’ospitalità e per aver accolto questa prima tappa del percorso, che rappresenta la concreta attivazione dell’iniziativa sul territorio”.

“Con SheLeads, rinnoviamo l’impegno di Visa Foundation nell’offrire un supporto concreto alle imprenditrici, fornendo loro le competenze digitali e le conoscenze finanziarie necessarie per crescere e competere nell’economia odierna”, ha dichiarato Valeria Pigozzo. “Questa iniziativa riflette la strategia di Visa a sostegno delle piccole imprese in Italia, con particolare attenzione a Milano, città chiave dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Investendo nelle competenze e nel potenziale di cinquanta imprese guidate da donne, contribuiamo a rafforzare il tessuto economico locale e a costruire un’eredità positiva e duratura per le comunità, che andrà ben oltre i Giochi”.

“È un grande onore essere una delle voci di un progetto capace di far convergere imprenditoria, talento femminile, nuove competenze e innovazione digitale. L’impegno di Visa, unito al forte legame con gli stakeholder territoriali, rende questa iniziativa profondamente attuale e di stimolo per il mercato del lavoro, lanciando un segnale di fiducia per il futuro. È emozionante testimoniare come un progetto nato dalla spinta dello sport possa diventare parte integrante della legacy che i Giochi di Milano Cortina 2026 lasceranno al nostro Paese”, ha dichiarato Martina Caironi.

Un progetto per lo sviluppo locale

“SheLeads” nasce dall’analisi delle principali barriere che ancora limitano la piena partecipazione delle donne all’economia digitale e imprenditoriale in Italia. Secondo dati Unioncamere 2025, in Lombardia – regione che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e che si prepara ad accogliere i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 – le imprese guidate da donne rappresentano il 19,9% del totale , con una forte concentrazione nelle province di Milano, Brescia e Bergamo. In questo contesto, il progetto si propone di colmare il divario digitale e imprenditoriale, rafforzando il tessuto economico locale attraverso l’empowerment delle piccole e medie imprese a guida femminile. L’obiettivo è formare 50 donne imprenditrici o aspiranti tali entro settembre 2026, offrendo:

– Un percorso formativo online su competenze digitali e imprenditoriali, tra cui Digital Readiness, Business Model & Value Proposition, Digital Marketing Essentials, Financial Literacy ed E-Commerce.

– Tre eventi di networking a Milano per favorire la creazione di relazioni professionali e il confronto con stakeholder istituzionali, accademici e imprenditoriali, oltre a laboratori pratici e sessioni di role modeling pensati per stimolare la partecipazione attiva e trasferire strumenti concreti di sviluppo aziendale e conciliazione vita-lavoro.

Chi può partecipare

Potranno prendere parte all’iniziativa: – Imprenditrici titolari di ditte individuali o in possesso di partita IVA; – Fondatrici e/o socie amministratrici di imprese (di qualsiasi forma giuridica) con sede in Italia e fino a 10 dipendenti; – Aspiranti imprenditrici. Le partecipanti devono risiedere, avere il domicilio o esercitare la propria attività in maniera continuativa nell’area metropolitana di Milano. Grande riscontro e ultimi giorni per candidarsi

Il progetto ha già ricevuto un riscontro più che positivo, con manifestazioni di interesse già tre volte superiori ai posti disponibili. La conferenza stampa ha rilanciato l’iniziativa sul territorio, ricordando che le iscrizioni – da completare tramite il form online – resteranno aperte fino al 6 marzo 2026. Per saperne di più: www.fondorepubblicadigitale.it/she-leads/