Milano, anche Sala tra indagati dell’inchiesta sull’urbanistica

Milano, 17 lug. (askanews) – Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica per la quale la Procura del capoluogo lombardo ha chiesto sei arresti. Lo scrive il Corriere della Sera, così come La Repubblica e La Stampa. Secondo i tre quotidiani i reati ipotizzati dai Pm a carico del primo cittadino sono di false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone in relazione alla nomina del presidente della Commissione paesaggistica del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilità intorno al progetto del cosiddetto ‘Pirellino’ dell’architetto Stefano Boeri e dell’imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. “Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile” ha commenta Sala in un colloquio con il Corriere della Sera.