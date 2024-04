Milano Art Week, Banca Generali è partner per il sesto anno di fila

MILANO (ITALPRESS) – Per il sesto anno consecutivo Banca Generali è partner di Milano Art Week, iniziativa in programma dall’8 al 14 aprile e organizzata dal Comune in collaborazione con miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano. Un fitto programma di mostre, retrospettive, installazioni e performance sia fisiche che digitali coinvolgeranno l’intera città. Per l’occasione, Banca Generali offre al pubblico, per tutta la giornata di sabato 13 aprile, l’apertura gratuita del Padiglione d’Arte Contemporanea.

