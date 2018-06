Milano: Associazione controllo di vicinato, il cav. Franco Antonio Pinardi nuovo presidente

Milano, 18 giu. (Labitalia) – E’ il cavaliere Franco Antonio Pinardi, già segretario generale della Confederazione giudici di pace Cgdp e della Confederazione giudici tributari Cugit, nonché presidente del Tribunale Arbitrale I.L.S., il nuovo presidente dell’Associazione controllo di vicinato città Metropolitana di Milano.

“L’associazione -si legge in un comunicato- nota per la sua attività di formazione e informazione sulla sicurezza partecipata, si prepone, con una importante valenza aggregativa, di aiutare i cittadini e i commercianti a difendersi da ladri e malfattori, applicando il già sperimentato sistema, nato in America, estesosi Inghilterra ed arrivato poi anche in Italia, del ‘neighbourhood watch’ ovvero ‘controllo di vicinato'”.

L’associazione, con le altre entità nazionali, si ritroverà a congresso il prossimo 23 giugno, con inizio alle ore 14 presso l’Istituto San Giacomo via Mac Mahon 92 a Milano, con ingresso libero. All’evento parteciperanno autorità del mondo politico, istituzionale e delle forze di polizia.