“Bologna Fiere è titolare della fiera più importante della cosmetica che Cosmoprof, per questo non potevamo mancare a Milano Beauty Week. L’idea di passare dal B to B al B to C, completa la filiera dell’interesse. Per cui ben volentieri diamo il nostro contributo a questo importante appuntamento”. Lo dice Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere

