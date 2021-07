Milano, Bernardo: “Mai entrato in corsia con arma, nessuno si veste da sceriffo”

(Adnkronos) – “Non sono mai entrato in corsia con un’arma e non ho mai portato un’arma addosso, non ci sono neanche armi giocattolo nel mio reparto. Anche se ci sono i clown che fanno ridere i bambini in terapia, mai nessuno si è vestito da sceriffo”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Bernardo, primario di Pediatria del Fatebenefratelli e candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Milano, replicando alla denuncia del consigliere lombardo Michele Usuelli (+Europa), secondo il quale Bernardo girerebbe armato di pistola nei reparti del Fatebenefratelli.