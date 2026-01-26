Milano, Calenda “Non faremo primarie, se centrosinistra le fa ci confronteremo”

MILANO (ITALPRESS) – “Io le primarie del Pd le conosco. Noi non siamo nel centrosinistra per cui non facciamo le primarie. Se loro vogliono farle, le facciano e poi con il candidato che esce noi ci confronteremo. Io penso che Majorino sia una persona per bene, ma non è la persona giusta per gestire Milano. Non c’è motivo di polemica”. Così il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro del partito con il sindaco Giuseppe Sala sulla sicurezza urbana. Su una possibile alleanza di Azione con il centrodestra per le amministrative di Milano, Calenda ha precisato di non aver incontrato Marina Berlusconi. E poi: “Non comunico né con Salvini né coi Cinque Stelle ma nelle città ci sono dinamiche diverse. Non devi decidere se devi mandare le armi in Ucraina. Devi avere un sindaco bravo che gestisca bene le cose. Noi abbiamo sostenuto il sindaco Sala e vogliamo verificare se c’è la possibilità di avere un buon candidato lì” nel centrosinistra.

