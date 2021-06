Milano: carabinieri, ‘video Navigli ai pm, intervenuti per rissa’**

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Ieri mattina alle 5.46 i carabinieri di Milano “sono intervenuti su richiesta dei militari dell’Esercito, impiegati nell’operazione Strade Sicure, che hanno richiesto ausilio per una rissa nei pressi del McDonald’s che coinvolgeva oltre 20 giovani, in concomitanza con l’orario di chiusura”. Con una nota, il comando provinciale di Milano interviene a proposito del video, diventato virale su alcuni social, che documenta le manganellate contro un gruppo di ragazzi, una situazione denunciata da una giovane su Instagram, presente al McDonald, come un ‘abuso di potere’. I video diffusi “sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori approfondimenti anche in relazione alle circostanze nelle quali è maturato l’intervento, vissute con disagio da tempo dai residenti della zona”.