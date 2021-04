Milano: caso Barbato, opposizioni chiedono a Sala di riferire in consiglio

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Le opposizioni in consiglio comunale chiedono al sindaco di Milano, Giuseppe Sala di riferire in consiglio sul caso Barbato, l’ex comandante dei vigili di Milano. “Il caso dell’avvicendamento del Comandante della polizia locale Barbato, i quattro suicidi di vigili avvenuti in due anni, le vicende di appropriazione indebita con riferimento alle multe e le vicende legate anche alla droga sono questioni sulle quali si deve fare chiarezza al più presto in consiglio comunale. Da marzo chiedo la convocazione di una Commissione d’inchiesta o di una Commissione sicurezza”, sottolinea il consigliere comunale di Fdi, Riccardo De Corato. “Sala potrebbe semplicemente venire in consiglio e in quella sede confrontarsi con i consiglieri”.