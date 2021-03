Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Il Comune di Milano ha deciso di mantenere attive, anche con l’avvio della zona rossa, le restrizioni di Area C per l’ingresso in città delle auto e il centrodestra insorge. “Complimenti, non c’è che dire, davvero una bella idea quella di tassare i milanesi che continueranno a doversi muovere per lavoro in nome di un ambientalismo di facciata. Mi sembra una follia”, dice il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini.