Milano: Comune a Assolombarda rinnovano protocollo d’intesa su fisco locale

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Comune di Milano e Assolombarda rinnovano il protocollo d’intesa in materia di fiscalità locale per i prossimi due anni. L’intesa prevede di favorire l’attività d’impresa nel capoluogo lombardo, attraverso un impegno congiunto in materia di politiche fiscali, insieme a un’ampia collaborazione in tema di tributi locali, tariffe e catasto. “In questo momento difficile l’accordo con Assolombarda rappresenta un segnale importante di continuo dialogo e collaborazione da parte del Comune con le altre istituzioni della città”, afferma l’assessore al Bilancio Roberto Tasca. “La sofferenza del mondo economico produttivo a Milano va affrontata con determinazione, facendo ognuno la propria parte”.