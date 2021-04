Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Nottata di controlli per i carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno identificato in città e provincia 64 persone che non stavano rispettando la normativa anticovid. A Lainate, ieri sera, i militari sono intervenuti in un bar di via Caracciolo dove si erano radunati 33 avventori, maggiorenni, e stavano seduti ai tavoli a conversare e a consumare bevande. I militari hanno multato il gestore chiudendo l’attività per cinque giorni.