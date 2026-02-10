Milano-Cortina, a Cortina Austria House accoglie ospiti e atleti e invita a scoprire gemme nascoste

(Adnkronos) – C’è anche un po’ di Austria a Cortina in occasione dei Giochi Olimpici, e non solo per gli atleti in gara. L’Austria c’è con i suoi paesaggi innevati, a poca distanza e facilmente raggiungibili dalla ‘Perla delle Dolomiti’, con l’atmosfera unica delle sue montagne e dello stile di vita alpino e con la passione con cui gli eventi di sport invernali vengono tradizionalmente seguiti. Ma, soprattutto, con la sua ospitalità all’insegna del ‘Lebensgefühl’, quell’inconfondibile attitudine alla vita tipicamente austriaca, che è diventata anche il claim nella comunicazione di Austria Tourism, l’ente di promozione turistica del paese. Austria Tourism è partner premium del Comitato Olimpico Austriaco alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per accogliere atleti e ospiti internazionali proprio con il calore del ‘Lebensgefühl’.

Per Austria Tourism, infatti, i Giochi sono un’occasione per presentare a livello internazionale il proprio marchio, e l’Austria come una destinazione turistica alpina autentica, per ispirare gli appassionati di sport invernali di tutto il mondo e per sottolineare l’impegno per il futuro dello sci rivolto alle prossime generazioni. Fulcro della presenza di Austria Tourism ai Giochi Olimpici è l’Austria House, la ‘Casa Austria’ a Cortina d’Ampezzo: dopo un’indimenticabile estate olimpica a Parigi, l’Austria House come luogo di incontro, di ospitalità e di eccellenza torna all’insegna dei ‘cinque cerchi’ più suggestiva che mai. E ha aperto le sue porte a Cortina nella tradizionale Jägerhaus, di fonte a uno degli scenari invernali più spettacolari d’Europa.

A inaugurare Austria House una serata-evento domenica sera, che ha visto la partecipazioni dei più alti rappresentanti istituzionali, a partire dal Cancelliere federale austriaco, Christian Stocker, il ministro degli Affari economici, Wolfgang Hattmannsdorfer, il segretario di Stato con delega al Turismo, Elisabeth Zehetner, l’ambasciatore d’Austria in Italia, Michael Rendi, e due campioni austriaci come la medaglia d’argento nello slittino Jonas Müller e la leggenda dello sci Franz Klammer.

A fare gli onori di casa Astrid Steharnig-Staudinger, Managing Director di Austria Tourism. “Con questa serata – ha affermato nel suo discorso di benvenuto – celebriamo l’Austria non solo come nazione di sport invernali, ma anche come una destinazione turistica davvero di primo piano sia in inverno sia in estate. L’Austria è conosciuta internazionalmente come destinazione invernale, ma ha così tanto in più da offrire: una cucina pluripremiata con le stelle Michelin e altri importanti riconoscimenti, un’eredità culturale apprezzata in tutto il mondo e la nostra cosiddetta ‘Lebensgefühl’, quel modo di vivere austriaco espresso in questo termine che non si può tradurre, non si può spiegare, deve essere sperimentato. E questo è esattamente ciò che stiamo portando qui su questo palcoscenico internazionale insieme con i nostri partners”.

Per il presidente del Comitato Olimpico austriaco, Horst Nussbaumer, “Austria House è un posto in cui le Olimpiadi hanno un impatto che va oltre lo sport e che riguarda gli incontri, il dialogo, il rendere l’Austria visibile in tutta la sua diversità, attraverso risultati sportivi di eccellenza e i valori olimpici ad essi associati”.

Grandi protagonisti i colori rosso-bianco-rosso della bandiera austriaca per una serata aperta dal cosiddetto ‘Heartbeat Moment’ con un concerto in stile Coldplay, all’insegna dello scambio tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del turismo e dello sport. L’Austria House, infatti, durante il periodo delle Olimpiadi, vuole essere un luogo d’incontro per atleti, rappresentanti dei media e ospiti internazionali, con l’obiettivo di celebrare la partecipazione e i successi sportivi e di offrire agli ospiti internazionali un assaggio dello stile di vita austriaco. Chi visiterà l’Austria House potrà vivere l’Austria con tutti i sensi. Ospitalità, cucina e convivialità saranno al centro dell’attenzione.

Una vera attrazione è la grande installazione creata per l’occasione dall’artista tirolese Patricia Karg che accoglie visitatori e visitatrici sul piazzale antistante l’Austria House: a forma di un cuore pulsante e fluttuante per rendere ‘visibili’ le emozioni che si vivono in occasione dei Giochi Olimpici. All’interno, fra le proposte culinarie spiccano un cocktail appositamente creato per l’occasione dal nome ‘Lebensgefühl’ e la merenda ‘Brettljause’, che prende spunto dai taglieri tradizionali serviti nei rifugi alpini, in una versione innovativa.

Il vero focus è sulle cosiddette ‘hidden gems’, quelle gemme nascoste dell’offerta turistica regionale austriaca che ne fanno una destinazione per tutto l’anno. E tra le vere ‘gemme nascoste’ non poteva mancare la cucina, vero elemento centrale della serata grazie alle preparazioni esclusive dello chef salisburghese Vitus Winkler, due stelle Michelin, quattro forchette Falstaff e ‘Chef dell’anno 2026′ per Gault Millau. “La cucina austriaca è forte della sua autenticità e della straordinaria diversità dei suoi territori. Fiumi, laghi, pascoli e foreste danno forma a ciò che cuciniamo. La qualità culinaria si raggiunge quando rispetti queste origini e lavori con le stagioni, tutto l’anno. I prodotti regionali, le erbe fresche e lo stretto legame con la natura sono sempre le basi, anche in inverno”, ha spiegato lo chef. Un approccio sintetizzato nel suo piatto di mezzo ‘F(r)ischfeld – char, sauerkraut, oxymel and watercress’: più che una portata, una narrazione delle origini, del territorio e dell’artigianalità.

In ricordo dell’evento proprio una ‘Hidden Gem Box’ contenente non solo selezionati prodotti tipici ma anche un QR code che ‘conduce’ ad altre destinazioni ed esperienze meno conosciute. Un invito, insomma, a scoprire l’Austria non in una volta sola, ma piano piano, passo dopo passo.