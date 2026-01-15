Milano-Cortina, aperte le candidature per SheLeads

Roma, 15 gen. (askanews) – Sono aperte le candidature per “SheLeads: Donne Protagoniste d’Impresa”. L’iniziativa, promossa dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e sostenuta da Visa Foundation con un contributo di 250.000 dollari, mira a rafforzare la formazione, l’empowerment e l’inclusione digitale di imprenditrici e aspiranti imprenditrici nella Città Metropolitana di Milano, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e meno servite.

Il progetto riflette il più ampio impegno di Visa – in qualità di Official Payment Technology Partner di Milano Cortina 2026 – a lasciare un’eredità positiva e duratura nel capoluogo lombardo, città ospitante dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

In linea con la missione del Fondo per la Repubblica Digitale e con gli obiettivi strategici dell’ Impresa sociale, l’iniziativa intende promuovere la formazione digitale e l’inclusione socio-economica, favorendo lo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali e la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e nei processi di innovazione.

A seguito di una “call for proposals” lanciata a novembre dall’Impresa sociale, l’organizzazione non profit Fondazione Italiana Accenture ETS è stata selezionata come Partner operativo dell’iniziativa e collaborerà con l’Impresa sociale nell’attuazione di diverse attività chiave del progetto.

Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale ha commentato: “Con ‘SheLeads’, vogliamo offrire a imprenditrici e aspiranti imprenditrici strumenti concreti per rafforzare le competenze digitali e imprenditoriali, dando loro l’opportunità di innovare e guidare il cambiamento. Grazie al supporto di Visa Foundation e alla collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, l’iniziativa propone un programma che unisce formazione di qualità, occasioni di confronto ed eventi in presenza pensati per stimolare la partecipazione attiva e favorire nuove sinergie. È attraverso queste esperienze condivise che si crea valore, si costruisce fiducia e si rafforza la capacità delle donne di incidere nei contesti professionali e territoriali. In linea con la missione del Fondo per la Repubblica Digitale e grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, vogliamo contribuire a costruire un ecosistema più inclusivo, dove l’imprenditoria femminile sia una leva concreta per lo sviluppo e il futuro.”

“Siamo entusiasti di assistere all’avvio della fase operativa di SheLeads con l’apertura delle candidature. Questa iniziativa rappresenta un impegno concreto da parte di Visa Foundation nel sostenere le imprenditrici tramite le competenze digitali e la conoscenza finanziaria necessarie per prosperare nell’economia odierna. Supportando cinquanta imprese a guida femminile nella Città Metropolitana di Milano, non investiamo solo in storie di successo individuali, ma rafforziamo anche il tessuto economico locale in vista di Milano Cortina 2026. Questo progetto incarna la mission di Visa di creare un’eredità olimpica duratura che vada ben oltre i Giochi stessi.”, ha detto Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia.

Per Simona Torre, Direttrice Generale Fondazione Italiana Accenture ETS: “Fondazione Italiana Accenture ETS è impegnata da anni nel capacity building a supporto dell’imprenditoria sociale, attraverso azioni formative volte a rafforzare competenze digitali, manageriali e organizzative, orientate alla sostenibilità economica. SheLeads, progetto di cui siamo orgogliosi di essere partner operativi, ci permette di valorizzare la nostra esperienza accompagnando le donne che intendono avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale, promuovendo le competenze digitali come leva strategica di empowerment, leadership e creazione di valore economico e sociale.”

L’INIZIATIVA

L’obiettivo di “SheLeads” è formare 50 imprenditrici o aspiranti imprenditrici entro settembre 2026, offrendo corsi online, eventi di networking e strumenti per l’equilibrio tra vita professionale e personale, al fine di facilitare l’accesso alle competenze digitali, imprenditoriali e di sviluppo aziendale. I moduli formativi copriranno vari argomenti, tra cui: Digital Readiness e Productivity Tools, Business Model e Value Proposition, Fondamenti di Marketing Digitale, Educazione Finanziaria per Imprenditrici ed E-Commerce. Il progetto prevede tre eventi nell’area milanese, pensati per offrire workshop sull’educazione finanziaria ed esperienze ispirazionali, interattive e pratiche, con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento attivo delle partecipanti e favorire nuove connessioni. Il programma include tavole rotonde con stakeholder istituzionali e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, oltre a opportunità di role modeling e networking.

CHI PUÒ PARTECIPARE

L’iniziativa è aperta a: – Imprenditrici titolari di ditte individuali o in possesso di partita IVA; – Fondatrici e/o socie amministratrici di imprese (di qualsiasi forma giuridica) con sede in Italia e fino a 10 dipendenti; – Aspiranti imprenditrici.

Le partecipanti devono essere residenti all’interno dell’Area Metropolitana di Milano.

COME CANDIDARSI Coloro che sono interessate possono candidarsi compilando il modulo online disponibile a questo link. Le candidature sono aperte fino alle ore 10 di venerdì 6 marzo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondorepubblicadigitale.it/she-leads/