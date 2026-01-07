Milano-Cortina, Barbuto (presidente Unione Ciechi) tedoforo a Bologna

Roma, 7 gen. (askanews) – C’è anche Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, una vita dedicata alla formazione e all’inclusione delle persone con disabilità visiva, tra i tedofori Coca-Cola della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Il 6 gennaio, infatti, Barbuto, nato a Catania nel 1954 e da oltre cinquant’anni residente a Bologna, ha portato la fiamma nel capoluogo emiliano.

Guida dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e Direttore dell’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”, con il suo impegno Barbuto ha promosso autonomia, partecipazione e accesso alla cultura, fondando la Fondazione LIA per rendere i libri italiani accessibili a tutti. La sua storia è un esempio di determinazione e visione: ha trasformato la disabilità in una risorsa per costruire una società più equa e inclusiva.

Proprio per questi valori, Coca-Cola Italia lo ha scelto come tedoforo del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Mario Barbuto incarna lo spirito olimpico, dimostrando che il vero traguardo è la partecipazione di tutti.

“Portare la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 come tedoforo Coca-Cola è stato un momento di grande valore, sia personale che collettivo. La Fiamma racchiude valori in cui credo profondamente: inclusione, partecipazione e impegno per una società più equa e accessibile. Lo sport, come la vita, deve essere uno spazio aperto a tutti, dove le differenze non rappresentano un limite, ma una ricchezza. Essere qui oggi significa lanciare un messaggio di fiducia nel futuro e nella possibilità di costruirlo insieme. Lo sport diventa così un potente messaggero: una società è davvero forte solo quando è inclusiva e accogliente per tutti”, ha dichiarato Barbuto.

Con Coca-Cola, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa un percorso che celebra sport, comunità e impegno sociale, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza partecipata e inclusiva.