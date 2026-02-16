Milano-Cortina, Buonfiglio: “Noi esempio per il mondo”

Roma, 16 feb. (askanews) – Le Olimpiadi diffuse come modello per il futuro. È questo il messaggio più forte lanciato dal presidente federale Luciano Buonfiglio, intervenuto a Cinque Minuti su Rai 1, ospite di Bruno Vespa*.

Al centro del suo intervento non solo l’orgoglio per i risultati ottenuti dagli azzurri, ma soprattutto l’idea organizzativa di un’Olimpiade distribuita su più sedi, capace – secondo lui – di diventare un punto di riferimento internazionale.

“È un lavoro che parte da lontano, un grande lavoro di squadra”, ha spiegato Buonfiglio. “Al centro dell’attenzione ci sono state le atlete e gli atleti, che non hanno mancato l’obiettivo pur gareggiando in casa, con pressioni che non potete immaginare. Hanno dato tutto quello che avevano ed era questo il nostro obiettivo: esprimere fino in fondo il loro valore”.

Poi la sottolineatura più significativa: “Le nostre Olimpiadi diffuse saranno un esempio per tutti. È vero, le altre nazioni non hanno località organizzate come le nostre, non si mangia come in Italia e non hanno l’accoglienza e l’affetto che sappiamo offrire noi italiani. Ma serve una linea chiara, perché ospitare tutti in sei sedi non è semplice”.

Buonfiglio ha rivendicato anche la centralità degli atleti nel modello italiano: “Essere stati atleti non è tutto, ma aiuta a capire le esigenze di chi gareggia. Perché sono sempre loro al centro di tutto”.

Guardando alle prossime gare, il presidente ha mantenuto un cauto ottimismo: “Non siamo le favorite, ma abbiamo dimostrato di poter fare grandi cose e quindi ci crediamo. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare. Quando le nostre atlete e i nostri atleti riescono a esprimersi al meglio, anche un quarto o quinto posto va riconosciuto. Stanno disputando un’Olimpiade strepitosa. Il nostro sistema funziona”.

Dopo Buonfiglio è intervenuta anche Lisa Vittozzi, che ha raccontato il suo percorso personale e le emozioni vissute in questi Giochi.

“Ho attraversato un periodo molto difficile. Sì, ho anche pensato al ritiro. Ma se oggi sono qui è grazie alla mia tenacia: non ho mai smesso di credere in me stessa e sono riuscita a coronare il mio sogno”.

Poi la gioia per l’oro conquistato davanti al pubblico di casa: “Gareggiare in casa non capita tutti i giorni. Sono felicissima di aver portato quest’oro all’Italia e voglio ringraziare tutto lo staff che mi ha permesso di disputare una gara perfetta”.

Infine il momento più toccante, con la dedica ai nonni: “Ho dedicato la vittoria ai miei nonni. Sono sicura che mi stessero guardando e che mi accompagneranno anche nelle prossime prove”.