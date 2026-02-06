Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina

(Adnkronos) –

Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele e, in parte, quella degli Stati Uniti allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Applausi per la delegazione dell’Ucraina, formata da 46 atleti, che è stata accolta dall’ovazione dell’intero stadio. Dagli spalti sono piovuti applausi e un grande boato per gli atleti ucraini, con il portabandiera, il pattinatore di velocità Yelyzaveta Sydorko, che si è messo una mano sul cuore.

Fischi e grida ‘buu’ si sono levate dagli spalti di San Siro, in particolare, quando sui mega schermi dello stadio è stato inquadrato il vicepresidente americano J. D. Vance, mentre sfilava la delegazione di atleti a stelle e strisce, che invece è stata applaudita.

Fischi anche per Israele, che si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton.

Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale.