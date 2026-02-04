Milano-Cortina, Franzoni secondo nelle prove libera di Cortina

Roma, 4 feb. (askanews) – Secondo tempo per Giovanni Franzoni e quinto per Dominik Paris nella prima prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: sulla Stelvio di Bormio (Sondrio) il miglior tempo dell’atto inaugurale della rassegna olimpica è siglato dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle, sul traguardo dopo 1’56″08.

Alle sue spalle Giovanni Franzoni è convincente in ogni settore e chiude con soli 16 centesimi di secondo di differenza, seguito dallo svizzero Marco Odermatt, terzo a 0″40.

Appena dietro, l’altro elvetico Alexis Monney è quarto a 0″66 (con salto di porta) con Paris in quinta piazza a 0″94; sesto Kriechmayr (+1″00), settimo Von Allmen (+1″01) mentre il terzetto formato da Mattia Casse (+1″60), Christof Innerhofer (+1″77) e Florian Schieder (+1″78) sono racchiusi tra le 13esima e la 15esima piazza.

Queste le impressioni di Franzoni al termine della prova: “Mi sento bene, un po’ stanco dopo Crans Montana ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi perchè è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale e amo questa pista. La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i traning va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara”.

Sorridente Dominik Paris: “E’ sempre bello essere qua sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette ma c’è tempo prima della gara. Le condizioni cambiano lungo il tracciato ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato”.

Domani, giovedì 5 febbraio, è in programma la seconda prova cronometrata, con inizio alle 11:30.