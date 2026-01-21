Milano-Cortina, Giorgetti: mi aspetto tanto oro ma non di Bankitalia

Roma, 21 gen. (askanews) – “Se introduco il tema dell’oro poi i giornalisti pensano che parlo dell’oro della Banca d’Italia. Ma mi aspetto tanto oro e mi aspetto il sogno che non è un concetto lontano dall’economia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Maxxi di Roma per l’evento sulle olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

“Il sogno alimenta l’emotività che orienta le decisioni economiche, di consumo e di investimento” ha proseguito “e mi aspetto che tante vittorie azzurre contribuiscano a crare un clima di entusiasmo”.

“Noi tendiamo sempre a sottovalutarci – ha aggiunto Giorgetti -ma da fuori ci vedono tuti come belli, buoni e bravi se poi ci vedono anche come capaci di successi parte un circolo virtuoso di entusiasmo”.