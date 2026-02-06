Milano-Cortina, gli azzurri in gara sabato

da
ildenaro.it
-
18

Roma, 6 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani, sabato 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Freestyle – Slopestyle D, Qualificazioni Maria Gasslitter

Sci alpino – Discesa U Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder

Sci di fondo – Skiathlon D Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi

Freestyle – Slopestyle U, Qualificazioni Miro Tabanelli

Curling – Doppio misto, Italia-Svezia Stefania Constantini, Amos Mosaner

Hockey su ghiaccio – Girone B, Italia-Svezia Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano

Pattinaggio di velocità – 3000 m D Francesca Lollobrigida

Slittino – Singolo U, Heat 1 Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler

Slittino – Singolo U, Heat 2 Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler

Salto con gli sci – Trampolino NH Individuale D Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

Curling – Doppio misto, Italia-Norvegia Stefania Constantini, Amos Mosaner

Snowboard – Big Air U, Finale Ian Matteoli

Pattinaggio di figura – Team Event, Corto Singolo U Daniel Grassl

Pattinaggio di figura – Team Event, Libero Coppie Danza Marco Fabbri, Charlène Guignard

Articoli correlatiDi più dello stesso autore