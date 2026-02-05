Milano-Cortina, Hockey, esordio vincente per l’Italdonne

Roma, 5 feb. (askanews) – Esordio da sogno per l’Italia nel torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio. Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena le Azzurre superano 4-1 la Francia nella gara inaugurale del Gruppo B, davanti a quasi 9.400 spettatori.
La Francia passa in vantaggio nel primo periodo con De Serres, ma la reazione dell’Italia è immediata. Il pareggio arriva con Kayla Tutino, poi le Azzurre prendono definitivamente il controllo dell’incontro grazie ai gol di Rebecca Roccella, Matilde Fantin e Kristin Della Rovere.
Netta la superiorità italiana anche nei numeri, con 46 tiri in porta contro i 15 delle francesi, a conferma di una prestazione solida e autoritaria.
Per l’Italia si tratta di una vittoria storica: il movimento femminile azzurro torna alle Olimpiadi dopo vent’anni e conquista il primo successo olimpico della sua storia nell’hockey su ghiaccio.
Le Azzurre torneranno in pista sabato contro la Svezia per la seconda sfida del girone, con l’obiettivo di continuare il cammino verso i quarti di finale.