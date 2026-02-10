Milano-Cortina, il CIO vieta il casco con commemorazione delle vittime ucraine

Roma, 10 feb. (askanews) – Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso del casco con le immagini degli atleti morti durante l’invasione russa dell’Ucraina. “Una decisione che mi spezza il cuore”, riferisce sui social il portabandiera ucraino Vladyslav Heraskevych.

“La sensazione è che il CIO stia tradendo quegli atleti che hanno fatto parte del movimento olimpico, impedendo loro di essere onorati nell’arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede”, ha scritto l’atleta ucraino.”Nonostante i precedenti, sia recenti sia passati, in cui il CIO aveva consentito omaggi simili, questa volta hanno deciso di stabilire regole speciali solo per l’Ucraina”, ha aggiunto Heraskevych, annunciando che “stiamo preparando una richiesta ufficiale al CIO e lotteremo per il diritto di gareggiare proprio con questo casco”.