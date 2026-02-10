Milano-Cortina, il medagliere alle 17.30

Roma, 10 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato alle ore 17.30 di martedì 10 febbraio
1 Norvegia oro 6 argento 1 bronzo 4 totale 11 2 Svizzera oro 3 argento 1 bronzo 1 totale 5 3 Austria oro 2 argento 3 bronzo 0 totale 5 4 Italia oro 2 argento 2 bronzo 7 totale 11 5 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 3 totale 7 6 Germania oro 2 argento 2 bronzo 1 totale 5 6 Stati Uniti oro 2 argento 2 bronzo 1 totale 5 6 Svezia oro 2 argento 2 bronzo 1 totale 5 9 Francia oro 1 argento 2 bronzo 0 totale 3 10 Paesi Bassi oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 10 Repubblica Ceca oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2