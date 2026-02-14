Milano-Cortina, il medagliere dei Giochi olimpici invernali

da
ildenaro.it
-
293

Roma, 14 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina alle ore 17.30.

1 Norvegia oro 10 argento 3 bronzo 7 totale 20

2 Italia oro 6 argento 3 bronzo 9 totale 18

3 Stati Uniti oro 4 argento 8 bronzo 4 totale 16

4 Francia oro 4 argento 6 bronzo 2 totale 12

5 Germania oro 4 argento 4 bronzo 3 totale 11

6 Svezia oro 4 argento 4 bronzo 1 totale 9

7 Svizzera oro 4 argento 2 bronzo 3 totale 9

8 Austria oro 3 argento 6 bronzo 3 totale 12

9 Giappone oro 3 argento 3 bronzo 8 totale 14

10 Paesi Bassi oro 3 argento 3 bronzo 1 totale 7

Articoli correlatiDi più dello stesso autore