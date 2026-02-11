Milano-Cortina, il medagliere finale della giornata

Roma, 11 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato al termine delle gare dell’11 febbraio:
1 Norvegia oro 7 argento 2 bronzo 4 totale 13 2 Stati Uniti oro 4 argento 5 bronzo 2 totale 11 3 Italia oro 4 argento 2 bronzo 7 totale 13 4 Svizzera oro 4 argento 1 bronzo 2 totale 7 5 Germania oro 3 argento 3 bronzo 2 totale 8 6 Svezia oro 3 argento 2 bronzo 1 totale 6 7 Austria oro 2 argento 5 bronzo 1 totale 8 8 Francia oro 2 argento 3 bronzo 1 totale 6 9 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 4 totale 8 10 Paesi Bassi oro 1 argento 2 bronzo 0 totale 3