Milano-Cortina, il programma di domani, mercoledì 11 febbraio

Roma, 11 feb. (askanews) – Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, mercoledì 11 febbraio
10:00 – Trampolino piccolo, Val di Fiemme Combinata nordica – Trampolino piccolo uomini – Gare da medaglie
11:30 – Val di Fiemme, Trentino Sci alpino – Super-G uomini – Gare da medaglie
14:15 – Antholz-Anterselva, Alto Adige Biathlon – Individuale donne – Gare da medaglie
18:30 – Torino Oval, Torino Pattinaggio di velocità – 1000 m uomini – Gare da medaglie
18:48 – Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino – Doppio donne – Gare da medaglie
19:37 – Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino – Doppio uomini – Gare da medaglie
23:05 – Milano Palavela, Milano (ipotetico) Pattinaggio artistico – Danza su ghiaccio mix – Gare da medaglie