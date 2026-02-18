Milano-Cortina, il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio

Roma, 18 feb. (askanews) – Questo il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina:
09:05 Curling Donne, Preliminari Cina – Danimarca Svezia – Corea del Sud Stati Uniti – Regno Unito
09:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), 1ª Semifinale Sprint a squadre (Donne), 2ª Semifinale
10:00 Sci alpino Slalom (Donne), Gare da medaglie
10:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), 1ª Semifinale Sprint a squadre (Uomini), 2ª Semifinale
11:30 Sci freestyle Salti (Donne), 1ª Finale
11:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), Finale
12:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Slovacchia
12:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), Finale
12:30 Sci freestyle Salti (Donne), 2ª Finale
12:30 Snowboard Slopestyle (Uomini), Finale
14:05 Curling Uomini, Preliminari Italia – Canada Norvegia – Svizzera Cina – Repubblica Ceca Stati Uniti – Regno Unito
14:45 Biathlon Staffetta (Donne), Gare da medaglie
16:40 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Finlandia
18:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Canada
19:05 Curling Donne, Preliminari Svizzera – Danimarca Canada – Italia Cina – Svezia Regno Unito – Giappone
20:15 Short track 500 m (Uomini), 1° Quarto di finale
20:17 Short track 500 m (Uomini), 2° Quarto di finale
20:19 Short track 500 m (Uomini), 3° Quarto di finale
20:21 Short track 500 m (Uomini), 4° Quarto di finale
20:42 Short track 500 m (Uomini), 1ª Semifinale
20:44 Short track 500 m (Uomini), 2ª Semifinale
20:50 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale B
20:59 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale
21:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Stati Uniti
21:24 Short track 500 m (Uomini), Finale B
21:29 Short track 500 m (Uomini), Finale