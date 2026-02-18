Milano-Cortina, il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio

Roma, 18 feb. (askanews) – Questo il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina:

09:05 Curling Donne, Preliminari Cina – Danimarca Svezia – Corea del Sud Stati Uniti – Regno Unito

09:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), 1ª Semifinale Sprint a squadre (Donne), 2ª Semifinale

10:00 Sci alpino Slalom (Donne), Gare da medaglie

10:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), 1ª Semifinale Sprint a squadre (Uomini), 2ª Semifinale

11:30 Sci freestyle Salti (Donne), 1ª Finale

11:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), Finale

12:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Slovacchia

12:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), Finale

12:30 Sci freestyle Salti (Donne), 2ª Finale

12:30 Snowboard Slopestyle (Uomini), Finale

14:05 Curling Uomini, Preliminari Italia – Canada Norvegia – Svizzera Cina – Repubblica Ceca Stati Uniti – Regno Unito

14:45 Biathlon Staffetta (Donne), Gare da medaglie

16:40 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Finlandia

18:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Canada

19:05 Curling Donne, Preliminari Svizzera – Danimarca Canada – Italia Cina – Svezia Regno Unito – Giappone

20:15 Short track 500 m (Uomini), 1° Quarto di finale

20:17 Short track 500 m (Uomini), 2° Quarto di finale

20:19 Short track 500 m (Uomini), 3° Quarto di finale

20:21 Short track 500 m (Uomini), 4° Quarto di finale

20:42 Short track 500 m (Uomini), 1ª Semifinale

20:44 Short track 500 m (Uomini), 2ª Semifinale

20:50 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale B

20:59 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale

21:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale N.N. – Stati Uniti

21:24 Short track 500 m (Uomini), Finale B

21:29 Short track 500 m (Uomini), Finale

